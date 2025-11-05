Menu
Menu Busca quarta, 05 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Presa no Presídio Militar, advogada é ameaçada de morte por contrabandista na Capital

Um dos integrantes desse grupo, que aparece como suposta vítima no processo original, é apontado como o autor das ameaças

05 novembro 2025 - 17h41Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Uma advogada presa no Presídio Militar Estadual procurou as autoridades para denunciar que vem sendo ameaçada de morte por um homem supostamente envolvido com contrabando e descaminho na região de fronteira. O caso foi registrado pela Polícia Militar e encaminhado à Polícia Civil, que deve apurar os fatos.

Conforme o boletim de ocorrência, as ameaças estariam relacionadas a um caso anterior, registrado em 31 de julho deste ano, quando a mulher foi presa em flagrante por tentativa de roubo majorado e outros crimes. Na ocasião, ela e outras pessoas teriam sido agredidas por cerca de 15 homens, armados com facas, pedaços de madeira e pedras.

Um dos integrantes desse grupo, que aparece como suposta vítima no processo original, é apontado como o autor das ameaças. Desde o episódio, ele teria passado a intimidar a advogada e familiares, inclusive com a ajuda de comparsas.

A detenta contou que soube das novas ameaças durante uma visita do filho ao presídio. O jovem relatou que, no fim de outubro, o suspeito e dois homens foram até uma conveniência frequentada por parentes da advogada, onde perguntaram, de forma intimidadora, se ele seria filho dela.

Para proteger o rapaz, os presentes negaram qualquer parentesco, mas o grupo teria permanecido no local e, segundo testemunhas, afirmou em voz alta que “assim que ela saísse da cadeia, iriam terminar o serviço”.

Diante da gravidade da situação, a advogada solicitou à direção do presídio uma escolta policial para comparecer a uma delegacia e formalizar a denúncia. A administração informou, porém, que escoltas fora das hipóteses previstas na Lei de Execuções Penais (LEP) só podem ser autorizadas por decisão judicial.

O caso foi registrado como ameaça na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado pela Polícia Civil.

Até o momento, nenhum suspeito foi detido e a defesa da advogada ainda não se manifestou sobre o caso.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ilustrativa
Polícia
Alunos tiram nota baixa e tentam envenenar professoras com brigadeiro
Homem mete garrafa quebrada na esposa e acaba preso em Costa Rica
Polícia
Homem mete garrafa quebrada na esposa e acaba preso em Costa Rica
Idoso foi preso em flagrante
Polícia
Acusado de feminicídio de Aline em Jardim, idoso de 65 anos é preso pela PM
Mulher defende filho autista do marido e é espancada em cidade de MS
Polícia
Mulher defende filho autista do marido e é espancada em cidade de MS
Caso aconteceu em Bataguassu
Polícia
Homem queima mulher com ferro de passar durante briga após bebedeira em Bataguassu
O acidente aconteceu na tarde de ontem
Polícia
Motorista capota carro ao desviar de animal na pista em Angélica
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Colombiano é esfaqueado drante assalto na Afonso Pena
Praça dos Três Poderes, em Brasília
Polícia
Projeto que dificulta a progressão de regime de condenados por feminicídio é aprovado
Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Criança de 3 anos some durante festa de família e é achada desacordada na casa do primo
 Bitto Pereira, presidente da OAB/MS
Justiça
Após ação da OAB/MS, operadoras devem bloquear linhas usadas no golpe do falso advogado

Mais Lidas

Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Trânsito
Morre servidor da Sesau atropelado por motociclista na rua Brilhante, em Campo Grande