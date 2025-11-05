Presa no Presídio Militar, advogada é ameaçada de morte por contrabandista na Capital

Uma advogada presa no Presídio Militar Estadual procurou as autoridades para denunciar que vem sendo ameaçada de morte por um homem supostamente envolvido com contrabando e descaminho na região de fronteira. O caso foi registrado pela Polícia Militar e encaminhado à Polícia Civil, que deve apurar os fatos.

Conforme o boletim de ocorrência, as ameaças estariam relacionadas a um caso anterior, registrado em 31 de julho deste ano, quando a mulher foi presa em flagrante por tentativa de roubo majorado e outros crimes. Na ocasião, ela e outras pessoas teriam sido agredidas por cerca de 15 homens, armados com facas, pedaços de madeira e pedras.

Um dos integrantes desse grupo, que aparece como suposta vítima no processo original, é apontado como o autor das ameaças. Desde o episódio, ele teria passado a intimidar a advogada e familiares, inclusive com a ajuda de comparsas.

A detenta contou que soube das novas ameaças durante uma visita do filho ao presídio. O jovem relatou que, no fim de outubro, o suspeito e dois homens foram até uma conveniência frequentada por parentes da advogada, onde perguntaram, de forma intimidadora, se ele seria filho dela.

Para proteger o rapaz, os presentes negaram qualquer parentesco, mas o grupo teria permanecido no local e, segundo testemunhas, afirmou em voz alta que “assim que ela saísse da cadeia, iriam terminar o serviço”.

Diante da gravidade da situação, a advogada solicitou à direção do presídio uma escolta policial para comparecer a uma delegacia e formalizar a denúncia. A administração informou, porém, que escoltas fora das hipóteses previstas na Lei de Execuções Penais (LEP) só podem ser autorizadas por decisão judicial.

O caso foi registrado como ameaça na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado pela Polícia Civil.

Até o momento, nenhum suspeito foi detido e a defesa da advogada ainda não se manifestou sobre o caso.

