Presidente de escolinha de futebol morre após acidente de moto em Dourados

Santa dos Santos Caniza, de 53 anos, presidente da Apaefs (Associação de Pais e Amigos do Esporte de Base), tradicional escolinha de futebol de Dourados, morreu durante um acidente de moto ocorrido na manhã desta quarta-feira (3).

Conforme as informações policiais, a vítima seguia pela Rua Ponta Porã quando acabou sendo atingida por uma Renault Duster, que cruzou a preferencial no cruzamento com a Rua Barão do Rio Branco, região entre o Parque Alvorada e a Vila Aurora.

Por conta do impacto, ela teve um TCE (Traumatismo Crânio Encefálico) grave, fratura exposta em uma das pernas e outras lesões pelo corpo. Santa foi socorrida e levada em estado gravíssimo para o Hospital da Vida, onde acabou falecendo.

Segundo o site Ligado na Notícia, ela era muito conhecida em Dourados pelo trabalho à frente da Associação. Sendo uma mulher dedicada à formação de crianças e adolescentes no esporte de base, levando a escolinha a participar de diversas competições em Mato Grosso do Sul.

