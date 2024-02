Presídio federal de Campo Grande passará por pente-fino na segurança

A fuga de dois presos na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, a primeira na história, gerou uma série de medidas provenientes do Ministério da Justiça, sendo uma delas, um pente-fino nos protocolos de seguranças nos cinco presídios existentes no país, onde um deles é em Campo Grande, na região do Jardim Los Angeles.

A medida foi adotada pelo ministro Ricardo Lewandowski e uma série de ações também estão sendo tomadas, como o envio de uma equipe para colaborar no apoio nas buscas pelos fugitivos, ação que estará sendo coordenada pelo secretário Nacional de Políticas Penais, André Garcia.

Além desse pente-fino, foi ordenada a abertura de inquérito pela Polícia Federal para investigar a fuga e a inclusão dos nomes dos fugitivos na lista da Interpol. Agentes federais e das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficco) estão apoiando a operação para localização dos fugitivos, além da mobilização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas rodovias.

Classificadas como presídios de segurança máxima, cada unidade conta com sistema de vigilância avançado com captação de som ambiente e monitoramento de vídeo – material de vigilância que a secretaria afirma ser replicado, em tempo real, para a sede da Senappen, em Brasília.

Mesmo com todo o aparato e a tecnologia, Rogério da Silva Mendonça, 36 anos, e Deibson Cabral Nascimento, 34 anos, também conhecido como "Tatu" ou "Deisinho", escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró durante a quarta-feira (14).

Os fugitivos, ambos naturais do Acre, estavam detidos na penitenciária de Mossoró desde 27 de setembro de 2023. Eles seriam ligados ao Comando Vermelho, facção de Fernandinho Beira-Mar, que também está preso na mesma unidade.

