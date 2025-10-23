Menu
Polícia

Preso após briga com namorada tenta subornar PMs na Capital: 'quanto quer para me liberar?'

Sem uma resposta positiva ao suborno, ele ameaçou matar os policiais que atenderam a ocorrência

23 outubro 2025 - 14h41Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Um rapaz de 28 anos tentou subornar policiais militares para ser solto após ser pego por danificar um estabelecimento durante uma briga com a namorada. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (23), em um bar localizado na Rua Antônio Maria Coelho, região da Vila Planalto, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, as equipes da Polícia Militar foram acionadas por volta das 4h27 da madrugada. Ao chegar no endereço indicado, a proprietária do local detalhou que o casal estava brigando porque um queria ir embora e o outro não, sendo que ambos estavam visivelmente embriagados.

O caso se elevou, até que eles começaram a se agredir fisicamente. O gerente do estabelecimento tentou intervir, mas causou revolta no jovem, que começou a quebrar mesas, cadeiras, copos e garrafas de vidro.

Quando os miliares chegaram ao local, precisaram algemar o rapaz, que estava fora de controle. Ainda assim, ele tentou escapar. Já na delegacia, o suspeito ofereceu dinheiro para a guarnição poder deixá-lo ir embora dizendo: ‘quanto em dinheiro vocês querem para me liberar?’.

Vendo que os policiais estavam irredutíveis e não aceitariam o suborno, ele começou a fazer ameaças dizendo que os militares não sabiam quem ele era e nem com quem estavam mexendo. “O vento sopra de lá, sopra de cá”, disse o jovem afirmando que haveria um ‘acerto de contas’.

O caso acabou sendo registrado como dano, corrupção ativa, lesão corporal dolosa e violência doméstica.

