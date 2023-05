Preso com 61kg de cocaína, motorista diz que receberia R$ 15 mil pelo transporte

Uma carga de 61 kg de cocaína foi apreendida na tarde de terça-feira (2), na rodovia BR-262, próximo à cidade de Terenos. O veículo foi abordado por agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a droga localizada com a ajuda de cães farejadores do Grupo de Operações com Cães da PRF.

Os policiais rodoviários federais abordaram no km 485 da BR-262, uma carreta Scania R 124, tracionando um semirreboque, carregado com minério de ferro e conduzido por um homem, dono dos veículos.

Após a vistoria com o Grupo de Operações com Cães, os cães farejadores da PRF/MS indicaram a presença de entorpecentes em dois eixos do veículo, o que foi confirmado pelos agentes.

O envolvido disse que receberia a quantia de R$ 15 mil para realizar o transporte de Corumbá até Campo Grande.

O homem foi encaminhado para a Polícia Civil de Terenos.

