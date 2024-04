Preso é asfixiado até a morte por colegas de cela no Presídio da Gameleira II

Um preso, de 27 anos, foi asfixiado até a morte por dois colegas de cela durante a madrugada deste domingo (7), no pavilhão 1 do Presídio da Gameleira II, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, era por volta de 3h30 quando os policiais penais foram chamados pelos presos, sendo informados que havia uma pessoa morta dentro da cela 02.

Para entrar no local, os policiais isolaram os autores e acionaram a Polícia Civil e a Perícia Técnica. Em conversa com o delegado plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, que atendida a ocorrência, os detentos confessaram o crime.

Eles contaram que enquanto um segurou a vítima, o outro usou as mãos para asfixia-lo até a morte. Durante a perícia inicial, foi possível ainda encontrar marcas no pescoço do homem, indicando morte por asfixia e comprovando os fatos narrados pelos autores.

Diante da situação, o caso foi registrado como homicídio qualificado com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso.

