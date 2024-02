Preso é flagrado com drogas e chips de telefone na cueca em Campo Grande

Na terça-feira (06), Fábio Júnio Alves da Silva, 33 anos, foi preso ao ser flagrado com drogas e chips de telefone celular escondidos na cueca. O flagrante ocorreu quando ele retornava ao presídio na Estrada da Gameleira, em Campo Grande.

Segundo o Boletim de Ocorrência, um policial penal realizou a revista corporal no retorno dos internos do trabalho externo. Durante a revista, foram encontradas em posse de Fábio uma porção de substância análoga à cocaína, duas porções de substância análoga à maconha e três chips de operadora telefônica, todos escondidos na parte interna da cueca do interno.

As drogas foram entregues na Denar - Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico. Fábio foi levado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário - CEPOL, onde permanece preso. Ele deve ser apresentado à Justiça em breve. As autoridades continuam a investigar o caso.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também