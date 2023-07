Preso em Campo Grande, assassino de empresário em Jardim irá colaborar com a Justiça

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (6), escondido em um hotel na região central de Campo Grande, Adão Viapiana, principal suspeito de ter cometido o assassinato do empresário Gilber Maciel Nogueira, de 60 anos, conhecido como “Beto da União”, em 30 de junho em uma chácara na região de Jardim.

Em coletiva à imprensa, a delegada Mariana Thomaz, titular da 1º Delegacia de Polícia (DP) de Jardim, explicou que desde os inícios da investigação já havia hipótese de autoria do crime.

“Já havia hipótese de autoria, e desde então testemunhas foram ouvidas, depoimentos foram prestados, havia inclusive uma testemunha presencial, e a partir daí iniciamos as investigações”, comentou a delegada.

A localização do suspeito ocorreu por meio da Sessão de Inteligência da 1ª DP de Jardim, que localizou o criminoso na Capital e imediatamente solicitou apoio à Delegacia Especializada em Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras).

“Foi encontrado em um hotel aqui em Campo Grande, e nas próximas horas será prestado esclarecimento por parte do suspeito, e continuaremos as diligências”, explicou.

Não se sabe a motivação do crime, e que só será possível saber o motivo real após a oitiva do suspeito, que, segundo a delegada, afirmou que colaborará com a Justiça.

