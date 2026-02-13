Preso expõe esquema de aluguel de celular dentro de cadeia em Mato Grosso do Sul

Prints de conversas que chegaram à redação do JD1 Notícias expõem um possível esquema de aluguel de celulares em um presídio administrado pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), em Mato Grosso do Sul.

Na mensagem, o preso envia a uma segunda pessoa o seguinte conteúdo: "faz o seguinte, amanhã eu vou.eu vou alugar aqui o aparelho aqui, cara que eu pego no aluguel, entendeu? amanhã eu converso legal com você aqui.acabou o horário aqui,eu tenho que mandar,entendeu? mas amanhã EU ligo pra você, EU converso pessoalmente com cê, falou. daí EU quero resolver essa parada aí, pô" [SIC].

A mensagem revela a existência de horário previamente estabelecido para a utilização de aparelho celular no interior da unidade prisional. O diálogo ocorre por meio de rede social, evidenciando o uso de telefone móvel dentro do estabelecimento penal, local em que, nos termos da legislação vigente, sua entrada é expressamente proibida.

Em outra mensagem, o preso chega a reclamar que o tempo passa rápido e que terá de encerrar as conversas: "falei ontem porque acabou ο horário.pouco tempo passou uma hora rapidão.tudo que é bom passa rápido né?" - descreve o preso. [SIC].

Em outro trecho da conversa, também via rede social, ele afirma que precisará desligar a chamada para falar com a mãe, já que o tempo estaria se esgotando: "tem que desligar agora, vou falar com minha mãe, tá tendo uns 4 minutos só aqui." [SIC].

Em mais uma captura de tela, é possível ver que o preso realiza ligações via WhatsApp de dentro da unidade para uma pessoa que não atende. Em seguida, o custodiado passa a enviar áudios para o contato com quem tenta falar. São várias tentativas de ligação.

Conforme apurado, a situação ocorreria na Penitenciária Dois Irmãos do Buriti, localizada no município de Dois Irmãos do Buriti, e as conversas evidenciam, em tese, acesso irregular a aparelho celular no interior da unidade prisional.

Outro lado A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário foi procurada para se manifestar sobre o caso, porém não retornou até o fechamento desta matéria. O espaço permanece aberto para eventual posicionamento.

