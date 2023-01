Preso morre após passar mal no Estabelecimento Penal de Corumbá

O detento Ricardo de Souza Lima, de 66 anos, morreu após passar mal durante a madrugada de domingo (8) no Estabelecimento Penal de Corumbá.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem estava preso desde o dia 27 de dezembro. Durante a madrugada de ontem, detentos do pavilhão I, solário 08, começaram a chamar os agentes pois Ricardo estava passando mal.

Ao chegar no local, as equipes encontraram o homem caído no chão já desacordado. Ricardo foi encaminhado para a enfermaria onde tentaram manobras de ressuscitação até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

No entanto, ele não resistiu e acabou falecendo após aproximadamente uma hora. Consta ainda no boletim de ocorrência que ele tinha diabetes e hipertensão, sendo conferidos os medicamentos que o interno tomava e periciada a cela em que estava.

Uma equipe da Polícia Civil e a Perícia foram até o presídio. O caso foi registrado na 1° Delegacia de Polícia Civil do município como morte a esclarecer.

