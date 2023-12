Preso morre após ser obrigado a tomar 'Gatorade' em Dourados

Marcilio Aparecido Garrido, de 48 anos, que estava preso na Penitenciária Estadual de Dourados (PED), morreu na segunda-feira (25). A suspeita é de que ele tenha sido obrigar a inger uma mistura de drogas chamada de “Gatorade”.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo Dourados News, o corpo do homem não apresentava sinais de violência. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foi acionado para ir até a penitenciaria, onde encontrou Marcilio já sem sinais vitais.

Como a vítima não tinha sinais, as equipes policiais acreditam que Marcilio tenha sido obrigado a ingerir uma bebida apelidada dentro da prisão de “Gatorade”, uma mistura de água, diversas drogas e álcool.

O caso está sendo investigado pelas autoridades.

