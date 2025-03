Preso pelo Choque, pistoleiro havia executado dois em uma semana em Campo Grande

Maurício da Silva Romero, de 20 anos, foi preso em flagrante por uma equipe do Batalhão de Choque na noite desta quinta-feira (20). Ele é acusado de participar de três homicídios em Campo Grande - o último, sendo da execução de Thiago Leite Neves, o 'Diabolin', no Dom Antônio Barbosa.

Contra ele já havia sido expedido um mandado de prisão temporária, no dia 18 de março, em meio as investigações conduzidas pela DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa). O outro envolvido, identificado apenas pelo vulgo 'Boquinha', foi morto em confronto com os policiais do Choque.

Para os militares, segundo consta no boletim de ocorrência, Maurício narra que participou de duas execuções recentes em Campo Grande. A primeira, no dia 1° de fevereiro, quando atuou no crime contra Felipe Augusto de Brito Correa, morto a tiros no Tijuca, em frente a uma oficina mecânica. A segunda execução aconteceu uma semana depois, no dia 8, quando a vítima foi Douglas Cosme dos Santos Rocha, no São Conrado.

O pistoleiro afirmou que para cada crime cometido, ele recebeu uma quantia de R$ 2 mil. Ele escondeu a arma em uma residência no bairro José Teruel Filho, utilizada nos dois homicídios.

Porém, o local era um terreno baldio e durante a vistoria, equipes do Batalhão de Choque encontraram uma mochila preta, contendo três carregadores de pistola de calibre 9mm, uma caixa contendo 50 munições, além de outros itens.

