Polícia

Preso por abusos sexuais havia saído da prisão e usava tornozeleira

O homem foi detido após atacar uma criança e uma adolescente em Campo Grande

10 janeiro 2026 - 10h13Sarah Chaves    atualizado em 10/01/2026 às 10h23
Major Cleyton da Silva Santos/Maicon José RodriguesMajor Cleyton da Silva Santos/Maicon José Rodrigues   (Reprodução)

O homem preso na noite de sexta-feira (9) por cometer uma sequência de abusos sexuais em Campo Grande havia deixado a prisão recentemente por crimes da mesma natureza e estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. A informação foi confirmada pelo subcomandante do Batalhão de Choque da Polícia Militar, major Cleyton da Silva Santos, durante entrevista coletiva neste sábado (10).

Segundo o oficial, o suspeito agiu ao menos duas vezes na sexta-feira (9), sempre no horário de almoço. Por volta do meio-dia, na Rua Santo Ângelo, no bairro Coronel Antonino, ele abordou uma criança de 9 anos que andava de bicicleta e tentava entrar em casa. Imagens de câmeras de segurança mostram o motociclista se aproximando, fazendo perguntas de cunho sexual e levantando a saia da menina, que reagiu e conseguiu se afastar. O vídeo foi divulgado pela família e rapidamente se espalhou nas redes sociais.

Cerca de 35 minutos depois, ainda na mesma região, o homem voltou a agir. Desta vez, abordou uma adolescente de 17 anos, fez perguntas com conotação sexual e mostrou a genitália para a jovem. Ela gritou, o que fez o suspeito fugir. As duas ocorrências do mesmo dia levaram o Batalhão de Choque a concentrar esforços para localizar e prender o autor.

Durante as diligências, a polícia identificou que o motociclista utilizava sempre a mesma moto e que tampava a placa com fita isolante para dificultar a identificação. Com base em imagens, denúncias e informações repassadas pela população, os policiais chegaram ao local onde ele trabalhava, uma empresa de estética automotiva. Ao perceber a repercussão dos vídeos, o suspeito tentou descaracterizar a própria imagem, retirando adesivos do capacete e descartando a camiseta usada nos crimes.

Conforme relatado pelo major Cleyton, o homem confessou os abusos ao ser abordado e admitiu ter tentado dificultar o reconhecimento. Também foi constatado que ele havia saído da prisão em novembro, após cumprir pena por crimes sexuais cometidos em anos anteriores, incluindo tentativa de estupro. Mesmo em liberdade, seguia monitorado por tornozeleira eletrônica.


 

