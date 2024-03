Preso por estelionato, dono de mecÃ¢nica na Zahran Ã© solto apÃ³s pagar R$ 5 mil de fianÃ§a

Dois dias após ser preso por estelionato, o dono da loja Champion Pneus, João Lopes de Freitas, de 62 anos, acabou ganhando liberdade provisória durante a audiência de custódia realizada na manhã desta quarta-feira (6), em Campo Grande. Ele terá que pagar R$ 5 mil de fiança para ser solto.

Conforme os autos da audiência, João tem 48h para realizar o pagamento e ganhar liberdade. Para manter a condição, ele deverá comparecer as audiências sobre o caso, contribuir com as investigações, cumprir as medidas cautelares impostas e não deverá ser reincidente em novas ações penais.

A prisão de João aconteceu depois de ele reter o carro de uma cliente, tentando fazer ela pagar R$ 6.800,00 na tarde de segunda-feira (4), quando um serviço não autorizado foi realizado no veículo dela.

Na ocasião, a mulher não estava conseguindo retirar o carro do local, uma vez que o proprietário da loja estava impedindo a ação. Ao perceber a tentativa de golpe, a proprietária do automóvel acionou a Polícia Militar e sua advogada.

Quando os policiais chegaram ao local, o dono da loja tentou impedir a entrada dos militares no estabelecimento. Em uma busca rápida na internet, a vítima encontrou diversas reclamações contra a loja com várias pessoas relatando a mesma dinâmica, sempre envolvendo mulheres. Uma das vítimas, que passava pelo local e avistou a movimentação, seria uma policial penal de Campo Grande, que havia realizado o pagamento de R$ 6.170,00 para pegar o carro no mês de dezembro de 2023.

Diante da situação, a Delegada Joilce Ramos da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, realizou a prisão em flagrante do dono da loja, por apropriação indébita, estelionato e associação criminosa.

