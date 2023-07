Preso por estuprar adolescente de 15 anos, homem é encontrado morto em presídio

Amilton Teixeira de Oliveira, de 62 anos, preso por posse irregular de arma de fogo e estupro foi encontrado morto na manhã de segunda-feira (24), em uma das celas da Penitenciária de Segurança Máxima de Naviraí.

De acordo com o site TánaMídia Naviraí, Ele teria sido detido na noite do dia 16 deste mês, após estuprar um adolescente autista, de 15 anos. No dia dos fatos, a vítima teria ido comprar alguma coisa no trailer de Amilton e demorou demais a voltar para casa.

Ao ir verificar a situação, o padrasto da vítima encontrou o autor e o enteado com as caças abaixadas. A Polícia Militar foi então acionada e deu voz de prisão em flagrante para o homem, sendo levado para o 1° Delegacia de Polícia Civil de Naviraí.

Durante revista na residência de Amilton, os policiais encontraram uma arma de fogo no local. O trailer do autor foi praticamente destruído pelos moradores da região, que ficaram revoltados com o fato cometido por ele.

Já na manhã de ontem, ele acabou sendo encontrado morto, pendurado por uma corda que estava amarrada na grade da cela. Equipes da Perícia Técnica e a Polícia Civil foram até o local fazer as investigações sobre o caso, registrado como morte a esclarecer.



