Preso por estupro de menino de 11 anos é jornalista e assessor de hospital em Campo Grande

Ontem (2), o JD1 detalhou que um homem, de 36 anos, havia sido preso por estuprar um adolescente de 11 anos e aliciar crianças em Campo Grande. Nesta quarta-feira (3), as autoridades policiais informaram que o suspeito é jornalista na Capital.

Renan Lopes Gonzaga é assessor de um dos hospitais de Campo Grande, que atua como referência em casos de traumas e acidentes no estado. Durante a prisão, ele estava de férias e voltaria dia 16 de setembro.

Conforme as informações policiais, o menor desapareceu na tarde de segunda-feira (1º). A mãe contou que ele participou de uma sessão de atletismo na Escola Municipal Senadora Rachid Saldanha Derzi, entre 13h30 e 14h30, e retornou para casa.

No imóvel, ele chegou e trocou de roupa antes de sair sem dizer para onde iria. A família tentou localizar o jovem entrando em contato com colegas de escola, que informaram que ele havia comentado sobre a intenção de cortar o cabelo na tia.

Ela então tentou contato com o salão de cabeleireiro frequentado pelo adolescente, localizado na quadra acima da residência, mas não obteve confirmação de que ele teria ido ao local.

Logo após o registro da ocorrência a mãe recebeu uma ligação de um vizinho informando que ele havia chegado em casa em um veículo de aplicativo. Ao conversar com o filho, ele relatou que havia passado a noite no apartamento de um conhecido de seu amigo, desde as 21h do dia anterior, onde consumiram bebidas alcoólicas, energéticos e ouviram música.

Ainda em seu relato, ele detalhou que em determinado momento, o autor praticou atos libidinosos com ele. Após ouvir o relato do filho, a mãe se dirigiu imediatamente à DEPAC CEPOL para solicitar apoio e relatar o ocorrido.

O delegado plantonista, juntamente com o investigador, acompanhou a mãe e a vítima até o local indicado pelo adolescente. No apartamento, o investigador e o delegado encontraram o suspeito que foi conduzido à Delegacia para prestar esclarecimentos.

Na presença das autoridades, o adolescente confirmou os abusos e relatou que o amigo frequenta o local com outros colegas, e que o suspeito costuma atrair crianças à residência.

A Polícia Civil apreendeu no local equipamentos eletrônicos, como notebooks, tablets, celulares e câmeras de vigilância, que serão encaminhados à perícia. A vítima descreve o suspeito como alguém que oferecia comida, videogame, piscina e bebidas alcoólicas para criar um ambiente de confiança, facilitando a prática de abusos.

O homem então foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e o delegado representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva.

