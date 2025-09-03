Menu
Menu Busca quarta, 03 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Preso por estupro de menino de 11 anos é jornalista e assessor de hospital em Campo Grande

O homem foi preso após o menor detalhar para a mãe o que teria acontecido

03 setembro 2025 - 15h45Brenda Assis     atualizado em 03/09/2025 às 16h20
O suspeito foi preso na manhã de ontemO suspeito foi preso na manhã de ontem   (Reprodução)

Ontem (2), o JD1 detalhou que um homem, de 36 anos, havia sido preso por estuprar um adolescente de 11 anos e aliciar crianças em Campo Grande. Nesta quarta-feira (3), as autoridades policiais informaram que o suspeito é jornalista na Capital.

Renan Lopes Gonzaga é assessor de um dos hospitais de Campo Grande, que atua como referência em casos de traumas e acidentes no estado. Durante a prisão, ele estava de férias e voltaria dia 16 de setembro. 

Conforme as informações policiais, o menor desapareceu na tarde de segunda-feira (1º). A mãe contou que ele participou de uma sessão de atletismo na Escola Municipal Senadora Rachid Saldanha Derzi, entre 13h30 e 14h30, e retornou para casa. 

No imóvel, ele chegou e trocou de roupa antes de sair sem dizer para onde iria. A família tentou localizar o jovem entrando em contato com colegas de escola, que informaram que ele havia comentado sobre a intenção de cortar o cabelo na tia. 

Ela então tentou contato com o salão de cabeleireiro frequentado pelo adolescente, localizado na quadra acima da residência, mas não obteve confirmação de que ele teria ido ao local.

Logo após o registro da ocorrência a mãe recebeu uma ligação de um vizinho informando que ele havia chegado em casa em um veículo de aplicativo. Ao conversar com o filho, ele relatou que havia passado a noite no apartamento de um conhecido de seu amigo, desde as 21h do dia anterior, onde consumiram bebidas alcoólicas, energéticos e ouviram música. 

Ainda em seu relato, ele detalhou que em determinado momento, o autor praticou atos libidinosos com ele. Após ouvir o relato do filho, a mãe se dirigiu imediatamente à DEPAC CEPOL para solicitar apoio e relatar o ocorrido. 

O delegado plantonista, juntamente com o investigador, acompanhou a mãe e a vítima até o local indicado pelo adolescente. No apartamento, o investigador e o delegado encontraram o suspeito que foi conduzido à Delegacia para prestar esclarecimentos. 

Na presença das autoridades, o adolescente confirmou os abusos e relatou que o amigo frequenta o local com outros colegas, e que o suspeito costuma atrair crianças à residência.

A Polícia Civil apreendeu no local equipamentos eletrônicos, como notebooks, tablets, celulares e câmeras de vigilância, que serão encaminhados à perícia. A vítima descreve o suspeito como alguém que oferecia comida, videogame, piscina e bebidas alcoólicas para criar um ambiente de confiança, facilitando a prática de abusos.

O homem então foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e o delegado representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva.

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

O acidente aconteceu nesta quarta-feira
Polícia
Acidente com 'Elevador da Glória' deixa 15 mortos e 20 feridos em Lisboa
JD1TV: Motorista salva menina de 12 anos de estupro
Polícia
JD1TV: Motorista salva menina de 12 anos de estupro
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Acidente com vaca em rodovia deixa duas pessoas feridas em MS
Após golpe movimentar mais de R$ 1 bilhão, empresários chineses são alvo de operação
Polícia
Após golpe movimentar mais de R$ 1 bilhão, empresários chineses são alvo de operação
O suspeito foi preso na manhã de ontem
Polícia
Jornalista nega estupro contra menino de 11 anos: 'pediam para dormir na minha casa'
Presidente de escolinha de futebol morre após acidente de moto em Dourados
Polícia
Presidente de escolinha de futebol morre após acidente de moto em Dourados
A menor foi contida até a chegada do Corpo de Bombeiros
Polícia
JD1TV: Adolescente leva faca para escola e tenta atingir colega em Campo Grande
O fogo atingiu parte do imóvel
Polícia
JD1TV: Incêndio em chácara atinge e danifica casas na Vila Nasser, em Campo Grande
Operação em Campo Grande mira grupo com histórico de homicídios e de vendas de armas
Polícia
Operação em Campo Grande mira grupo com histórico de homicídios e de vendas de armas
Viatura PCMS -
Justiça
Juiz determina soltura de suspeito de homicídio no Santo Eugênio por falta de provas

Mais Lidas

Ele foi achado sem vida na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Fotógrafo morre de overdose em Campo Grande
Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo da PMMS é condenado por constrangimento ilegal em abordagem em Campo Grande
A vítima faleceu na calçada
Polícia
AGORA: Homem morre em calçada do Tiradentes após passar mal
Marli Josefa era lotada no presídio feminino de Campo Grande
Polícia
Policial penal morre após sentir fortes dores na cabeça em Campo Grande