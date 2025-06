Preso por estupro, homem tira a própria vida em cela da cadeia em MS

O detento Maurício Ferreira da Silva foi encontrado morto durante a manhã desta quinta-feira (5), em uma das celas do Presídio de Ivinhema.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Vale do Ivinhema, Mauricio foi preso no dia 23 de maio, na cidade de Angélica, pois tinha um mandado de prisão em seu nome pelo crime de estupro de vulnerável que havia sido expedido pela Comarca da cidade de Caucaia, no Ceará.

Já na manhã de hoje, ele foi encontrado sem sinais vitais dentro da cela. Ainda segundo o site, o homem estava sozinho, pois foi mantido separado dos outros presos.

Ele estava pendurado por uma corda improvisada quando foi achado. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

