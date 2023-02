Preso por matar Gabriel era suspeito de execução de jovem no ano passado

Ryan Victorio, de 20 anos, preso em flagrante na tarde de quinta-feira (2), acusado pelo assassinato de Gabriel Jordão Silva, de 23 anos, na noite de quarta-feira (1°) na Moreninha, já era investigado por outro crime de homicídio em Campo Grande.

Conforme a informação divulgada pela polícia, logo após a prisão do indivíduo, ele já teria tirado a vida de Ronald Felipe Cavaleiro Cardoso, de 19 anos, também na Moreninha.

O caso aconteceu no final de junho do ano passado, mas a vítima ficou internada por 11 dias e acabou morrendo na Santa Casa. Ele foi atingido por quatro do 13 disparos feito por Ryan.

O suspeito foi preso durante diligências e patrulhamento do Batalhão de Choque no bairro Paulo Coelho Machado.

Segundo a polícia, Ryan estava em um carro Fiat Pálio, de cor prata, semelhante ao usado na noite do crime contra Gabriel. Ao ser abordado e questionado, ele confessou o crime, apontando ainda onde estavam as armas.

Ele foi encaminhado para a delegacia, onde seria autuado e mantido preso, até passar pela audiência de custódia.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também