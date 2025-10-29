Menu
Polícia

Preso por matar garota de programa no Colúmbia, era procurado por feminicídio em MT

Gilson Castelan havia assassinado a esposa com golpes de faca em junho de 2022 e estava foragido desde então

29 outubro 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Gilson foi preso em flagrante pela PM no Jardim ColúmbiaGilson foi preso em flagrante pela PM no Jardim Colúmbia   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Gilson Castelan de Souza, de 48 anos, preso em flagrante na noite desta terça-feira, dia 28, por matar uma garota de programa no Jardim Colúmbia, já era acusado e procurado de outro feminicídio.

O crime em questão aconteceu em junho de 2022 no município de Várzea Grande, em Mato Grosso, quando o homem assassinou Sibelne Duroure da Guia, na época com 40 anos, também com várias facadas. Naquela ocasião, ambos eram casados.

Detalhes divulgadas na época pela imprensa do estado vizinho apontam que o corpo da mulher só foi encontrado um dia após o feminicídio e quem localizou foi o irmão de Gilson.

Ele teria ido até a residência de Gilson, pois estava preocupado pelo seu sumiço repentino, quando ao chegar na residência, notou que tudo estava fechado. Ao olhar pela janela, encontrou o corpo de Silbene no chão.

Ela havia sido atingida com facadas na cabeça e no pescoço e vários cômodos da residência estavam com marcas de sangue e sinais de briga entre o casal. As brigas entre os dois eram consideradas constantes em razão dos ciúmes do homem.

Segundo apurado pelo JD1 Notícias, Gilson Castelan estava foragido desde o dia que cometeu o feminicídio da companheira, tendo a polícia encontrado dificuldades de localizá-lo.

Preso no Colúmbia - Agora, acabou preso em flagrante pela Polícia Militar de Campo Grande. Ele atacou e matou com golpes de faca uma garota de programa no Jardim Colúmbia.

Informações repassadas para a reportagem apontam que a vítima foi contratada pelo homem para um programa durante a noite desta terça-feira.

Porém, segundo detalhes, o homem teria sentido falta de parte do dinheiro que estava com ele, que não seria realizado para o pagamento, pois eles já tinham acordado um valor pelo programa.

Devido a essa desconfiança, houve uma briga entre eles e o homem acabou desferindo ao menos três golpes de faca contra a garota de programa.

