Preso por matar homem no Santo Eugenio diz que crime foi realizado por menino de 14 anos

Um dos suspeitos da morte de Ederson da Silva Santos, de 30 anos, foi preso durante a manhã desta terça-feira (4), uma oficina no Jardim Itamaracá. O crime aconteceu no último dia 15 de janeiro no bairro Santo Eugenio, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, no dia do assassinato os autores teriam alvejado e ferido a vítima com três disparos de arma de fogo, sendo que dois atingiram a cabeça da vítima. Ederson foi socorrido, ainda com vida, e encaminhado para o hospital, mas não resistiu e faleceu momentos depois.

As investigações começaram logo em seguida. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) a identificar os autores, de 14 e 23 anos, que estavam foragidos desde o dia do crime.

Após representação da autoridade policial, a Justiça decretou a prisão preventiva do jovem, que foi localizado na manhã de hoje uma oficina. Ele foi preso e encaminhado a DHPP, onde foi interrogado e negou o crime, culpando o menor pelo assassinato. Por ainda não ter atingido a maior idade, a conduta do adolescente é investigada pela DEAIJ (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude).

O preso será encaminhado a estabelecimento penal adequado, onde permanecerá à disposição da Justiça e a investigação deverá ser finalizada nos próximos dias e encaminhada ao Poder Judiciário e Ministério Público.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também