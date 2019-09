Preso por matar pai e filho manteve fogo aceso para queimar corpos em poço

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Rafael Ferreira Ponce, de 29 anos, foi preso acusado e matar e atear fogo nos corpos de Miguel Vieira, de 39 anos e o filho Bryan Gabriel Vaz Vieira, de 17 anos, em Dourados.

Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito chegou a retirar a massa encefálica do crânio do adolescente. Para desaparecer com os corpos, Rafael manteve o fogo aceso durante um dia inteiro.

O assassinato aconteceu após uma briga entre as vítimas e o autor no distrito de Panambi, em Dourados. O trio estava ingerindo bebida alcoólica na sexta-feira (15), quando pai e filho acabaram entrando em confusão com Rafael o agredindo.

Após as vítimas não serem vista mais pelos moradores, a Polícia Militar foi acionada e em diligência na casa onde poderiam estar, encontrou manchas de sangue na sala e dois corpos carbonizados em um poço próximo ao imóvel. O acusado teria matado os dois por vingança das agressões.

O delegado responsável pelo Setor de Investigações Gerais (SIG), Rodolfo Daltro, afirmou que o acusado responderá por homicídio qualificado e destruição dos cadáveres. “Eu entendo que ele não teria conseguido matar os dois de forma tão rápida assim. Ou eles estavam dormindo, embriagados ou sob efeito de drogas ilícitas”.

Em depoimento Rafael contou que tirou a massa encefálica do Bryan. “Quem foi ao local do crime viu que não foi enterrado, estava bem superficial. Ele disse que passou mal, começou a ter ânsia de vômito e aí não conseguiu enterrar o cérebro e ele passou a segunda-feira toda colocando pedaços de madeira e cobertor para manter o fogo no poço onde estavam os corpos, aceso”, detalhou a polícia.

O delegado classificou como “grotesca” a cena do crime, e contou também que já finaliza o flagrante contra Rafael para encaminhar ao judiciário o pedido de prisão preventiva.

