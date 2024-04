Preso por tentar matar a esposa, homem se irrita e quebra delegacia de Itaporã

Depois de ser preso por tentar matar a esposa, de 39 anos, a facadas, um homem perdeu a estribeiras e quebrou a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Itaporã. O caso aconteceu na madrugada de domingo (31) e deixou a unidade policial sem água.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o local atender um caso de lesão corporal, em um posto de combustíveis na Rua Duque de Caxias. Ao chegar, encontraram o autor detido por testemunhas depois de atingir a esposa com facadas e pedradas.

Com o autor já preso, os policiais foram até o hospital da cidade, onde a vítima estava internada. Para a guarnição, ela contou que essa já era a segunda vez que o companheiro a agredia no mesmo dia. A mulher teve ferimentos na cabeça e um corte profundo no braço.

Ainda no relato policial, o sinal de embriaguez do autor era visível. Diante dos fatos, o homem foi levado para a delegacia e ao saber que ficaria preso, ele surtou. Dentro da cela, ele chutava a grade, a parede e chegou a quebrar a pia, causando um grande vazamento e deixando a unidade policial sem água.

O caso foi então registrado como ameaça, desacato, dano e lesão corporal (no âmbito da violência doméstica).

