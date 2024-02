Preso por tentar matar idoso, 'Coquinha' já matou homem por vingança na Capital

Saiba Mais Polícia Idoso é esfaqueado durante briga em bar no centro de Campo Grande

Valdinei Oliveira Santos, de 45 anos, preso em flagrante por tentar matar um idoso, de 69 anos, a facadas em um bar de Campo Grande, nesta quarta-feira (7), já possui uma passagem por homicídio qualificado após ser apontado como responsável pela morte de Silvio Pereira Rocha, na região central da cidade, em novembro de 2021.

Segundo consta na denúncia do Ministério Público, o acusado agiu na companhia de Delcy de Souza Lemes, vulgo 'Sorriso', tendo esse comparsa segurado a vítima para que Valdinei aplicasse diversas facadas no corpo de Silvio.

O caso aconteceu na madrugada do dia 3 de novembro daquele ano, na rua Aquidauana, região central de Campo Grande. Conforme apresentado no documento, a morte foi movida por uma vingança feita por Coquinha, uma vez que descobriu que a vítima teria roubado seu amigo, identificado como 'Pezão'.

Após esfaquearem a vítima, ambos fugiram do local. Silvio chegou a correr para pedir ajuda em um bar nas proximidades, mas caiu em frente a uma residência e não resistiu.

Valdinei Oliveira possui inúmeras passagens pela polícia e nela constam diversos crimes. Numa análise feita pela reportagem, são 8 páginas encontradas só de crimes praticados pelo suspeito.

No ano seguinte, em 2022, Coquinha também teria desferido outro golpe de faca que causou a morte de outra pessoa. No dia 2 de dezembro do referido ano, o acusado atingiu um golpe certeiro que matou Cesar Rocha dos Santos, de 41 anos, na rua Alan Kardec, quase esquina com a rua Dom Aquino.

Nova tentativa de homicídio - Idoso, de 68 anos, foi esfaqueado no rosto durante uma briga em um bar na região central de Campo Grande, na noite desta quarta. Valdinei foi preso em flagrante pela Guarda Civil Metropolitana por utilizar cacos de uma garrafa e ser visto com uma faca.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima estava em um bar nas proximidades das ruas Dom Aquino com Allan Kardec, quando se envolveu em uma discussão com o suspeito, onde houve a briga e o esfaqueamento, reportado para a GCM.

Com as características do suspeito, rapidamente as equipes conseguiram localizar Valdinei portando uma faca. Em sua versão, ele relatou que recebeu um tapa no rosto do idoso e que na hora revidou, desferindo golpes com o gargalo de uma garrafa no rosto da vítima.

