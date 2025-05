Preso por tentar matar professora a facadas é encontrado morto em cadeia

Vilmar Meza da Silva, de 44 anos, foi encontrado morto na cela em que estava preso durante a manhã desta terça-feira (6), em Rio Verde. Ele é acusado de tentar assassinar a companheira.

Conforme as informações do site Veja Folha, Vilmar foi preso durante o domingo (4) e estava na Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde, esperando para ser transferido para São Gabriel do Oeste, onde responderia pelo crime.

Porém, acabou sendo encontrado sem vida durante a manhã de hoje. A suspeita é que ele tenha falecido entre as 7h e 10h da manhã desta terça-feira. Apesar disso, a causa da morte não chegou a ser divulgada.

Crime – O homem tentou matar uma professora a facadas em São Gabriel do Oeste, no dia 14 de abril. Na época dos fatos, a vítima foi atingida por oito facadas, sendo três consideradas graves e profundas. Mesmo ferida, a mulher conseguiu dirigir sozinha até o hospital da cidade, onde pediu ajuda.

O acusado da tentativa de feminicídio foi visto pelas câmeras de segurança da cidade fugindo em uma motocicleta e a partir da identificação da placa do veículo, foi possível chegar até ele.

Segundo o site Rio Verde News, a prisão aconteceu após intenso trabalho da Polícia Civil de Rio Verde, com apoio dos policiais de Dourados, que estiveram realizando diligências ao longo do domingo.

Durante a busca pelo foragido, ele foi visto no bairro José Antônio, próximo a uma padaria. Quando percebeu a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado e imobilizado, sendo preso na sequência.

Contra ele, havia o mandado de prisão por tentativa de feminicídio no mês passado.

