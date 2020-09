Preso suspeito de estuprar e matar mulher perto do Aeroporto Internacioal

Sarah Chaves, com informações do Ponta Porã News

O homem de 23 anos, suspeito de estuprar e matar Izabel de Paula Oliveira de 45 anos, foi preso na quinta-feira (24), pela Polícia Civil de Ponta Porã.

O corpo dela foi encontrado por populares no último dia 10 em um terreno baldio ao lado da pista de pouso e decolagens do Aeroporto Internacional, conforme informações do Ponta Porã News.

Familiares disseram que a vítima apresentava problemas de saúde mental e que tinha saído de casa e não havia retornado.

Populares encontraram o corpo dela com a saia no rosto e a calcinha abaixada. Investigações realizadas por policiais do 2º Distrito Policial levaram até o suspeito que não teve o nome revelado. Ele foi indiciado por homicídio qualificado.

