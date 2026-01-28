Presos ficam feridos durante briga em cela de delegacia de Campo Grande

Uma briga entre dois presos foi registrada na tarde desta terça-feira (27) dentro da carceragem da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais civis que estavam de plantão ouviram gritos vindos da carceragem. Ao chegar no local, encontraram dois custodiados trocando socos e chutes dentro de uma das celas. Outros três presos que estavam no mesmo espaço não participaram da confusão.

Os investigadores pediram apoio para conter a briga, separando os envolvidos após a intervenção. Um deles foi transferido para a Depac Centro, enquanto o outro foi levado para outra cela da unidade.

Ainda de acordo com a polícia, os dois apresentavam ferimentos. Um reclamava de dor na região do rosto, enquanto o outro tinha cortes na parte interna da boca. Ambos relataram versões diferentes sobre o início da briga. Um afirmou que foi chutado, enquanto o outro disse que estava deitado quando recebeu um pisão na cabeça.

Os demais presos informaram que não sabem o que motivou a confusão e disseram que estavam dormindo quando a briga começou.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e será investigado.

