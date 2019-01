Presos em delegacia se amotinam e são contidos

Na terça-feira (8), presos da Delegacia de Polícia Civil de Itaporã iniciaram motim com o objetivo de danificar as celas da unidade.

Conforme boletim de ocorrência, o motim teve início às 11h30, quando o preso da cela interna Diogo Vinicius Gonçalves, 23 anos, teria começado a incitar os demais custodiados gritando que iria “quebrar a cela”, em seguida tentou atear fogo em um colchão.

Diante das atitudes de Diogo, os outros sete presos da cela começaram a gritar, momento que os internos da cela dos fundos – quatro no total –, também começaram a gritar e chutar as grades, liderados por Eduardo Gimenes Silva, 21 anos, que afirmava “é agora que a gente quebra, galera”.

De acordo com o delegado Rauali Kind Mascarenhas, os policiais civis de plantão acionaram a equipe de serviço da Polícia Militar de Itaporã, que juntos controlaram a ação, separaram alguns presos e fizeram revistas nas celas, encerrando a ação às 12h50. O boletim de ocorrência foi registrado citando Diogo e Eduardo como autores de motim de presos.

De acordo com os registros da polícia, Diogo assaltou um posto de combustíveis em outubro de 2015 e em janeiro de 2017 foi preso novamente acusado de compor quadrilha que efetuou assalto a uma relojoaria em Itaporã. Em dezembro do ano passado ele foi recapturado por estar evadido do sistema prisional.

Já Eduardo foi quem roubou uma caminhonete da Prefeitura de Itaporã em julho de 2017 e assaltou um hotel da cidade em dezembro do ano passado.

A equipe JD1 Notícias tentou contato com assessoria da Sejusp para saber quais serão as providências a serem tomadas, mas não teve retorno até o fechamento da matéria.

Deixe seu Comentário

Leia Também