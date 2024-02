Presos tentam fazer motim após banho de sol na Penitenciária de Segurança Máxima

Quatro internos do Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, a Segurança Máxima, no Jardim Noroeste, tentaram realizar um princípio de motim no último domingo (11). O caso aconteceu após eles estarem no período de banho de sol e o registro da situação só foi feita nesta quarta-feira (14).

Informações que constam no boletim de ocorrência apontam que policiais penais flagraram um objeto sendo arremessado para onde os internos estavam, formando uma aglomeração e dificultando a identificação do objeto por parte dos agentes.

Sem identificar quem seria o responsável pelo ato, foi acionado o alerta para que os detentos se recolhessem às celas para a conferência nominal. Contudo, quatro internos, sendo dois de 18 anos, um de 19 anos, e outro de 32 anos, se recusaram a obedecer às ordens dos policiais e iniciaram um princípio de motim.

Eles colocaram colchões no corredor da Galeria B, no Pavilhão 1 e começaram a proferir ameaças contra os policiais, dizendo que colocariam fogo nos colchões e incitariam os demais internos a participarem da ação. Um dos presos fez gestos simbólicos relacionados ao PCC (Primeiro Comando da Capital).

Apesar da situação, no registro policial não consta como foi o desdobramento da ocorrência, apenas informado que não houve danos ao presídio após a tentativa frustrada dos internos.

O caso foi registrado como motim de presos e ameaça.

