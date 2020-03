Um vídeo divulgado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) mostra agentes realizando trabalho preventivo em presídios de Mato Grosso do Sul. A ação começou na noite de terça-feira (17) e se estendeu até a manhã desta quarta-feira (18).

De acordo com a Sejusp, ação foi realizada por conta dos episódios ocorridos em São Paulo, onde rebeliões se iniciaram dentro das penitenciarias.

O trabalho preventivo foi realizado, na noite de ontem (17) no sistema penitenciário de Campo Grande e na Penitenciária Estadual de Dourados. Hoje (18) pela manhã os trabalhos continuaram na capital e nas cidades de Naviraí, Dois Irmãos do Buriti e na faixa de fronteira do estado.

A ação contou com agentes da Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC), Departamento de Operações de Fronteira (DOF), Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), Batalhão de Operações Especiais (BOPE), CHOQUE, Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA) e agentes da Agepen na parte interna dos presídios.

