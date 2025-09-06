Menu
Polícia

PRF apreende 10 mil maços de cigarros contrabandeados em Bataguassu

A carga estava escondida dentro de um GM Corsa Super

06 setembro 2025 - 13h48Sarah Chaves
Foto: PRFFoto: PRF  

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta sexta-feira (5), 10 mil maços de cigarros contrabandeados em Bataguassu A carga, de origem estrangeira e sem documentação fiscal, estava escondida dentro de um GM Corsa Super.

A apreensão ocorreu após o motorista do veículo fugir de uma abordagem no km 36 da BR-267. Ele abandonou o carro no perímetro urbano de Brasilândia e fugiu a pé, entrando em uma área de mata e entre casas, conseguindo escapar. Até o momento, ele não foi identificado.

Todo o material apreendido será encaminhado à Receita Federal em Campo Grande para os procedimentos legais.

