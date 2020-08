PRF apreende 13 Kg de skunk e duas pistolas 9mm em Ponta Porã

Na madrugada deste sábado (22) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 13 Kg de skunk, 2 Kg de haxixe e duas pistolas cal. 9mm com carregadores em Ponta Porã, que fica a 314 km de Campo Grande.

De acordo com a PRF, a droga e a arma foram localizadas em um fundo falso dentro do veículo M. Benz Classe A, de placas de São Paulo. No veículo estavam o condutor, de 32 e uma passageira, de 23 anos. O homem ainda tentou fugir, depois que os policiais rodoviários federais deram ordem de parada, no km 68 da BR 463, porém, após alguns quilômetros de acompanhamento tático, desistiu e parou o veículo.

Segundo os envolvidos, o destino da droga seria São Paulo e receberiam 8 mil reais pelo transporte ilegal. O casal foi encaminhado para a Polícia Federal em Ponta Porã, juntamente com a droga, armas e veículo.

