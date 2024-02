Hilux furtada é abandonada com 1,4 tonelada de maconha em Campo Grande

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-060 na madrugada desta quinta-feira (1), em Campo Grande, quando tentaram abordar uma Toyota/Hilux que desobedeceu a ordem de parada e iniciou uma fuga.

Durante o acompanhamento tático, o motorista entrou no perímetro urbano da Capital, onde abandonou o veículo e correu a pé, não sendo mais localizado.

Na caminhonete foi encontrada mais de 1 tonelada de maconha. A equipe também descobriu que o veículo era produto de roubo/furto após checagem no sistema, ela também estava com placa falsa.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária local.

