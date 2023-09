PRF apreende 300 quilos de maconha em Naviraí

Na última quinta-feira (31), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) aprendeu 303 quilos de maconha sendo transportados por um menor de idade, em Naviraí, há aproximadamente 370 quilômetros de Campo Grande.

Os policiais rodoviários federais realizavam deslocamento no perímetro urbano da cidade, quando avistaram um Fiat/Idea transitando com o pneu murcho e um sinal de colisão na lateral do veículo. Os policiais deram ordem de parada para verificar a situação com o condutor, que não parou e iniciou fuga.

Durante o acompanhamento tático, o condutor colidiu com um poste e outro automóvel, momento em que ele abandonou o carro e tentou fugir a pé, porém foi alcançado, detido e identificado como um menor de idade. Questionado, ele confessou que transportava maconha do Paraguai até Ivinhema, e que receberia R$ 3.000,00 pelo serviço.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Naviraí (MS) e o Conselho Tutelar foi acionado.

