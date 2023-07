PRF apreende 90 quilos de prata em Anastácio

Na manhã da última sexta-feira (21), a PRF - (Polícia Rodoviária Federal apreendeu 90 quilos de prata na BR-262 próximo ao município de Anastácio, distante aproximadamente 138 quilômetros de Campo Grande.

Conforme a polícia, a apreensão aconteceu durante uma fiscalização na rodovia, quando abordaram um veículo Chevrolet Corsa. Os policiais desconfiaram do nervosismo do condutor e realizaram uma busca no veículo.

Durante a fiscalização, a equipe encontrou o conteúdo de minério armazenado em diversos sacos e sem nenhum tipo de documentação legal.

A ocorrência, o condutor, o veículo e material apreendido foram encaminhados para a Polícia Federal de Campo Grande.

