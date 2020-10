PRF apreende ambulância com 1,5 tonelada de maconha na fronteira

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptaram uma ambulância carregada com 1.536 quilos de maconha na noite de quarta-feira, (7) , no Posto do Capey, localizado na rodovia BR-463, nas proximidades de Ponta Porã, na região de fronteira com o Paraguai.

Segundo a PRF, o veículo que saiu de Ponta Porã e estava seguindo para Três Lagoas, transitava com iluminação intermitente acesa e sirene ligada.

Ao serem abordados pelos policiais rodoviários, dois ocupantes da ambulância com placa de Três Lagoas relataram que cada um receberia R$ 10 mil pela carga.

