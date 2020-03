PRF apreende caminhonete com 10 mil maços de cigarros contrabandeados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma caminhonete carregada com 10 mil maços de cigarros contrabandeados em Bataguassu (MS). O batedor da carga também foi preso.

A equipe fiscalizava no km 18 da BR-267, quando abordou um GM/S10, placas de São João do Pau D’Alho (SP). A motorista era uma mulher de 31 anos, não identificada. Durante a entrevista, os policiais notaram que a caminhonete estava carregada com caixas de cigarros oriundos do Paraguai.

A condutora confessou que transportava 10 mil maços do contrabando. Durante a ocorrência, o celular da envolvida recebia mensagens de localização de GPS. Questionada, ela disse que um outro veículo realizava o serviço de batedor, indicando para ela o trajeto.

Com as informações, os agentes localizaram, no perímetro urbano de Bataguassu (MS), o batedor, um homem de 37 anos, que conduzia uma GM/Zafira com placas de Água Clara (MS).

Ele também confessou relação na atividade ilícita, sendo encaminhado, juntamente com a mulher, os veículos e o cigarro, para a Polícia Federal em Três Lagoas (MS).

Deixe seu Comentário

Leia Também