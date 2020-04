PRF apreende carga irregular com 100 celulares da Xiaomi

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na madrugada deste sábado (25), 100 aparelhos celulares da marca Xiaomi, sem documentação fiscal, no km 33 da BR-163, em Eldorado, interior do Mato Grosso do Sul.

Durante a fiscalização, a guarnição abordo um Gol, com placas de Montes Claros (MG), dirigio por um jovem de 23 anos, acompanhado pela mãe dele, de 49 anos.

Os dois se mostraram bastante nervosos durante a abordagem, e em vistoria no porta-malas do veículo, foram encontradas cinco caixas com 100 aparelhos de origem estrangeira sem documentação fiscal.

Os envolvidos disseram ter comprado os eletrônicos em Mundo Novo (MS) pela quantia de R$ 70 mil e levariam para revender em Montes Claros (MG).

Eles foram encaminhados, junto com os celulares e o veículo, para a Polícia Federal em Naviraí (MS) pelo crime de descaminho.

