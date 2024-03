PRF apreende carga milionária de eletrônicos e duas pessoas são presas em Água Clara

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga irregular de eletrônicos de origem estrangeira, na manhã desta terça-feira (26), em Água Clara.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-262, quando abordaram um Volkswagen Polo. O motorista e o passageiro disseram que estavam voltando de Ponta Porã, onde teriam comprado mercadorias de origem estrangeira.

Em vistoria, os policiais encontraram 108 celulares, 26 tablets, 10 notebooks, entre outros acessórios para eletrônicos, todos sem documentação fiscal. Os envolvidos disseram que apenas transportavam as mercadorias.

Diante do flagrante, os dois homens foram presos e encaminhados à Polícia Federal em Três Lagoas, juntamente com as mercadorias apreendidas.

