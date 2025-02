PRF apreende cocaína avaliada em R$ 14 milhões em Ponta Porã

Dois homens, de 24 e 39 anos, foram presos ao serem flagrados transportando 400 kg de cocaína escondidas em fundo falso de uma carreta. O flagrante ocorreu na BR-463, no município de Ponta Porã, durante a manhã desta quarta-feira (19).

De acordo com as informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), ambos relataram na abordagem que seguiam para São Paulo com a intenção de buscar carga de cerveja, porém, durante vistoria, os tabletes foram encontrados.

Questionados sobre o entorpecente, o motorista disse que pegou a carreta carregada em Ponta Porã e seguiria até São Paulo, onde receberia dinheiro pelo transporte da droga. O auxiliar contou à PRF saber da existência da cocaína.

Ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados ao 2° Distrito Policial em Ponta Porã.

Segundo o chefe da delegacia da PRF em Dourados, inspetor Waldir Brasil, a carga é avaliada em aproximadamente R$ 14 milhões nos grandes centros consumidores do país.

