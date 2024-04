PRF apreende maconha que seria levada para SP em carro de 'escolta armada'

Durante fiscalização na BR-376 em Dourados na sexta-feira (20), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 266 Kg de maconha e recuperou um veículo roubado.

O condutor de um Fiat Argo tentou fugir quando os policiais rodoviários federais sinalizaram a abordagem, dando início a um acompanhamento tático. O condutor saiu com veículo da pista, sendo alcançado e detido.

No veículo foram encontrados 266 Kg de maconha e 6 Kg de skunk. O motorista e o passageiro confessaram que receberiam R$ 5 mil cada para transportar as drogas até o estado de São Paulo.

A equipe também descobriu que o automóvel possuía registro de roubo/furto, desde março de 2024, em São Paulo. Os presos, a droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil em Dourados.

