PRF apreende mais de 225kg de maconha e prende motorista em Mundo Novo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 225,8 quilos de maconha e prendeu o motorista que transportava a droga, na tarde desta sexta-feira (5), em Mundo Novo.

A apreensão aconteceu no km 26 da BR-163, após os policiais notarem um Fiat Cronos trafegando com os faróis altos. Ao tentar abordar o veículo, o condutor desviou repentinamente para uma estrada de terra, mas foi interceptado pouco depois.

Durante a vistoria, os agentes encontraram diversos fardos da droga no interior do carro. O motorista confessou que havia pegado o carregamento em Coronel Sapucaia (MS) e que o destino final seria a cidade de Mafra, em Santa Catarina.

O suspeito foi detido em flagrante, e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Mundo Novo.

