PRF apreende mais de 460 quilos de drogas em fiscalização na BR-262

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 466 quilos de drogas na última quinta-feira (4), durante fiscalizações em Anastácio e Miranda, na BR-262. A ação resultou em duas ocorrências distintas.

No primeiro caso, em Anastácio, os policiais abordaram um caminhão Scania/T113 que transportava minério. Durante a checagem dos documentos, o motorista abandonou o veículo e fugiu a pé. Na vistoria, foram encontrados 363 quilos de skunk escondidos na carga. O caso foi encaminhado à Polícia Federal em Campo Grande.

Foto: Divulgalçao / PRF

Na segunda apreensão, em Miranda, uma caminhonete MMC/L200 foi parada durante a fiscalização. Os policiais localizaram um compartimento oculto próximo ao pneu estepe, onde estavam 70 quilos de pasta base e 32 quilos de cloridrato de cocaína. O motorista afirmou desconhecer a droga, mas foi preso e levado, junto com o material, à Polícia Civil de Miranda.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também