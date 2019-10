PRF apreende veículo conduzido por policial reformado com mercadoria paraguaia

Um Policial Militar reformado de 58 anos, identificado apenas como A.L.V., de Três Lagoas, foi abordado e teve seu veículo apreendido na BR-463 na região de Ponta Porã, na tarde de quarta-feira (16). Policiais Rodoviários Federais encontraram grande quantidade de mercadorias no interior do veículo e porta-malas, que caracterizavam destinação comercial dos itens. As mercadorias foram adquiridas no Paraguai e valor ultrapassa cota legal de importação com isenção de impostos.

O policial alegou que as mercadorias pertenciam a sua esposa, proprietária do veículo e que seriam revendidas em um comércio de propriedade de ambos. De acordo com o site Porã News, a mercadoria em sua maioria, eram aproximadamente 150 caixas de linhas de pesca. As mercadorias foram apreendidas juntamente com o veículo e, segundo os Policiais Rodoviários Federais, serão encaminhados ao depósito da Receita Federal do Brasil em Ponta Porã.

Já durante a finalização dos procedimento da ocorrência e entrega da respectiva via para os envolvidos, foram encontrados no veículo, ocultos sob as caixas de linhas de pesca, grande quantidade de lunetas telescópicas marca Bushnell de alto valor para a venda em território brasileiro. Os policiais ainda encontraram 20 pacotes de cigarros, e solicitaram a reabertura da ocorrência para retificação das mercadorias apreendidas, em razão dos ocupantes do veículo não terem declarado o transporte dessas mercadorias, já que os mesmos só disseram que transportavam apenas a carga de linhas de pesca, omitindo a presença dos demais itens.

