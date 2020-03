PRF entrega armas e viaturas para reforÃ§o da Guarda Municicipal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) entregou na última semana, 220 pistolas calibre .40, além de 660 carregadores e quatro viaturas operacionais, para a Guarda Civil Metropolitana (GCM), através de um termo de parceria entre os órgãos.

A solenidade ocorreu durante a formatura de Guardas Civis Metropolitanos no 2° Curso de Capacitação para utilização de armamento letal e não letal, na última sexta-feira (13,) no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul (OAB/MS), em Campo Grande (MS).

O superintendente da PRF em Mato Grosso do Sul, inspetor Luiz Alexandre, também participou da mesa. “A Guarda Civil Metropolitana desenvolve um papel fundamental no combate a criminalidade, e este armamento, sem sombra de dúvida, irá reforçar o poder de autuação contra a criminalidade nesta capital”, ressaltou.

Estiveram presentes da solenidade representantes da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública, Prefeitura, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal Estadual, Ministério Público Estadual, Conselho Municipal de Segurança e Conselhos Comunitários de Segurança Pública, além da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul.

