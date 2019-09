PRF exibirá as 25 novas viaturas do MS durante desfile cívico neste sábado

A Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso do Sul (PRF), recebeu 25 novas viaturas nesta semana, a aquisição será distribuída entre nove delegacias do estado e a superintendência da PRF em Campo Grande (MS). As novas viaturas serão apresentadas à população no desfile cívico deste sábado (7).

Os veículos serão utilizados nas ações de combate ao crime e fiscalização de trânsito nos 3.652 km de rodovias federais do estado.

Os automóveis contam com sistema de tração que garantem o controle de estabilidade dando mais segurança aos agentes durante o deslocamento de emergência.

O desfile cívico também contará com a apresentação de diversas áreas da PRF, entre elas, o Grupo de Operações com Cães, Grupo de Motociclistas e a Equipe de Operações Aéreas, sobrevoando com o helicóptero da PRF.

