PRF intensifica fiscalização nas BR's de MS no feriadão de Finados

Brenda Assis, com informações da assessoria

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia às 0h de sexta (30) a Operação Finados 2020 em todas as rodovias federais no Mato Grosso do Sul. A operação segue até segunda-feira (2).

Entre os focos da fiscalização das equipes da PRF estão a embriaguez ao volante, as ultrapassagens proibidas, o uso do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção para crianças, além do trânsito de motocicletas, também serão alvo de fiscalizações específicas da PRF.

No último feriado, foi notado um aumento de cerca de 16% no fluxo médio da BR-163, segundo a CCR/MS VIAS.

Nas rodovias federais com acesso à balneários, embora não haja contagem de veículos, o movimento chega a registrar períodos de congestionamento, o que preocupa a PRF, já que é justamente quando o condutor está mais cansado.

Para melhorar a segurança, o feriado contará com restrição de tráfego em trechos rodoviários de pista simples.

O descumprimento constitui infração de trânsito de natureza média e multa de R$ 130,16, sendo que o motorista só poderá voltar a circular após o término do horário da restrição.

A divulgação do balanço de acidentes registrados durante a Operação Finados 2020 está previsto para a terça-feira (3), não havendo a divulgação de parciais durante o feriado. Não haverá comparativo com o ano de 2019, pois não houve operação.

