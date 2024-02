PRF lança vídeo para diminuir acidentes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) lançou o vídeo institucional referente à mais recente edição do programa Rodovida, lançado pelo Governo Federal na última quarta-feira (13), que busca a diminuição dos acidentes durante períodos de alta movimentação, como o carnaval e férias escolares.

Neste ano, o programa adotará uma maior integração entre os órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, e irão implementar, por meio da união dos esforços, medidas voltadas à segurança nas rodovias.

“Durante os próximos meses a Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul irá atuar na operação Rodovida, uma operação centrada em preservar vidas, coibir excessos e assegurar que as pessoas cheguem ao seu destino com tranquilidade”, explicou a policia rodoviária federal Stéfanie Amaral, chefe do Núcleo de Comunicação Social da PRF em MS.

O programa Rodovidas, que é integrados às diretrizes do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), foi estabelecido em março de 2022, e é constituído por uma série de ações organizadas, coordenadas e integradas por órgãos e entidades de trânsito como a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), além de órgãos estaduais e rodoviários de trânsito e os municípios.

Serão abordados pela fiscalização nas vias e por meio de atividades educativas alguns pontos de preocupação, como:

- Excesso de velocidade;

- Ultrapassagens proibidas;

- Uso de álcool;

- Descumprimento do tempo de direção dos motoristas profissionais;

- Transporte ilegal de passageiros;

- Não uso do cinto de segurança;

- Transporte inadequado de crianças em veículos automotores;

- Utilização do celular pelos condutores;

- Não uso de equipamento de proteção por motociclistas, como capacete adequado;

- Falta de cuidado com os mais vulneráveis no trânsito (pedestres, ciclistas e motociclistas);

- Uso incorreto da cadeirinha para crianças;

- Condução insegura, especialmente por motofretistas e ciclofretistas.

Confira o vídeo institucional da PFR sul-mato-grossense:

