PRF-MS auxilia em apreensão de 7 toneladas de drogas em rodovia do Paraná

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Dourados, em Mato Grosso do Sul, auxiliou diretamente na apreensão de uma carga de 7 toneladas de drogas durante a quarta-feira (16), em Bela Vista do Paraíso, na PR-537, no Paraná.

O trabalho contou também com a parceria da Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo. O caminhoneiro que conduzia o veículo foi preso em flagrante pelo tráfico de drogas.

Durante a ação, os policiais abordaram o veículo e constataram a presença de grande quantidade de drogas, no caso maconha: pouco mais de 7 toneladas.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e poderá responderá pelo crime de tráfico de drogas.

"A FICCO/PR é uma força integrada de combate ao crime organizado do Paraná, composta pela Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar (PM), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) e Secretaria de Segurança Pública do Paraná (SESP/PR)", diz a nota da PF.

