Vídeo: PRF prende homem transportando R$ 1 milhão em anabolizantes

Um homem, 43 anos, foi preso transportando uma carga de 5.500 medicamentos e anabolizantes avaliada em R$ 1 milhão, nesta quinta-feira (25), em Dourados.

Agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizavam fiscalizações na BR-163, quando abordaram uma Ford/Courier. O condutor foi flagrado transportando no compartimento de carga, 5.500 cartelas de medicamentos, sendo alguns de comercialização e uso proibido no Brasil.

Entre os medicamentos, estavam comprimidos utilizados em métodos abortivos, tratamento de disfunção sexual e anabolizantes.

O motorista, junto com o veículo e a carga apreendida, foi encaminhado à Polícia Federal em Dourados.

Preso vendendo anabolizantes

Em 2019 um jovem campo-grandensse foi preso comercializando anabolizantes no camelódromo, veja aqui. Após sair da prisão, Renato dos Santos Lopes, 26 anos, concedeu uma entrevista ao JD1 falando dos perigos do uso dos medicamentos e explicando como é possível ter um corpo bonito sem usar produtos do tipo, veja aqui.

Hoje, Renato faz sucesso na internet com vídeos, que chegam a mais de 1 milhão de visualizações, mostrando seu dia a dia, rotina fitness, dicas de alimentação e treinos de academia. Assista aqui.

