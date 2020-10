PRF prende jovens que transportavam 908 kg de maconha

Matheus Rondon com informações do Ponta Porã Informa

Na manha do domingo (25), em Guia Lopez da Laguna, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 908,9 Kg de maconha, recuperou o veículo em que a droga era transportada e prendeu dois homens.

Os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao veículo Ford Ecosport, de placas de Terezopolis/Goiás (GO). Porém, o condutor, acompanhado de um passageiro, não obedeceu a ordem e começou uma fuga. Alguns quilômetros depois, os suspeitos abandonaram o veículo e foram contidos pelos agentes. No interior do veículo, os policiais encontraram uma grande quantidade de maconha, que depois de pesada, totalizou em 908,9 Kg.

O condutor e o passageiro, ambos de 20 anos, disseram que pegaram o veículo carregado com a droga em Ponta Porã e levariam até Campo Grande, por dez mil reais, que seriam divididos entre os dois.

Foi constatado ainda que o veículo usado no transporte da droga era fruto de roubo, com adulteração nos sinais identificadores, sendo as placas originais do veículo de Anapolis (GO).

Veículo, droga e os envolvidos foram encaminhados para a Polícia Civil de Jardim.

